Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 04:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म लाल सिंह चढ्डा में आमिर खान के अपोजिट करीना कपूर लीड रोल में नजर आएंगी। ये जोड़ी तीसरी बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। इससे पहले जोड़ी ने थ्री इडियट्स और तलाश में एक साथ काम किया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की।

IT’S OFFICIAL... Kareena Kapoor Khan teams up with Aamir Khan in #LaalSinghChaddha... Inspired by the classic #ForrestGump... Directed by Advait Chandan... Written by Atul Kulkarni... Produced by Viacom18 Studios and Aamir Khan Productions... #Christmas 2020 release.