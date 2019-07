#ArjunPatiala on the Sets Of #danceindiadance 🕺🏽💃 WITH QUEEN 👸 #KAREENAKAPOORKHAN @kritisanon @raftaarmusic @boscomartis 🙏🏽 @karanwahi BRUH WHERE WERE YOU 🙀 P.S - BHAI KAMAAL KA SHOW HAI..KAMAAL KI ENERGY..👏 THANK JU @zeetv

A post shared by Diljit Dosanjh (@diljitdosanjh) on Jul 12, 2019 at 4:32am PDT