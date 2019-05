बॉलीवुड डेस्क. आमिर खान की हिट फिल्म सरफरोश को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं। सरफरोश 30 अप्रैल 1999 को रिलीज हुई थी। देशभक्ति की भावना से भरी इस फिल्म के साथ कई लोगों की यादें जुड़ी हैं। हाल ही में कारगिल वॉर में देश के लिए अपना पैर गंवाने वाले रिटायर्ड मेजर डीपी सिंह ने फिल्म से जुड़ी याद ट्विटर पर शेयर की है। इस पोस्ट पर आमिर खान ने मेजर के पोस्ट का जवाब दिया है।



मेजर डीपी सिंह ने लिखा- '20 साल पहले मैंने आमिर खान की फिल्म सरफरोश देखी थी और आज फिर मैंने ये फिल्म देखी। लेकिन उस समय मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी और इस बार टीवी पर। उस समय मेरे दोनों पैर थे और इस बार एक पैर कम है। ऑपरेशन विजय की युनिट जॉइन करने से पहले यह मेरी आखिरी फिल्म थी, जिसे मैंने दोनों पैरों के साथ देखा था।'

Exactly 20 years ago I watched movie #Sarfarosh of @aamir_khan and same I did just now.



But



That time it was in theater.

Now on TV.



That time on both legs.

Now one less.



My last movie as intact before I joined unit for #OpVijay in May 1999.#memories pic.twitter.com/rBmWtnhRX5