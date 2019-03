करिश्मा कपूर ने मनाया बेटे कियान का बर्थडे, ढेर सारे फोटोग्राफर्स को देख उखड़ा-उखड़ा नजर आया बेटा, जाकर कहीं छिप गया, परेशान होकर ढूंढती रही मां और बहन, पापा भी आए बेटे को विश करने, Photos

करिश्मा कपूर, कियान राज, समायरा कपूर और संजय कपूर।

एंटरटेनमेंट डेस्क. का बेटा कियान राज 9 साल (12 मार्च) का हो गया है। करिश्मा ने बेटे के बर्थडे पर के एक क्लब में शानदार पार्टी दी। पार्टी में फोटोग्राफर्स को देख कियान थोड़े उखड़े-उखड़े नजर आए। मम्मी करिश्मा ने उन्हें पकड़कर कुछ पोज दिए लेकिन थोड़ी ही देर बाद कियान कहीं जाकर छिप गए। कियान को पार्टी में न देखकर मॉम करिश्मा और उनकी बहन समायरा परेशान हो गए और उन्हें देर तक ढूढंते रहे। बर्थडे पार्टी में दोनों बेटों के साथ पहुंची थीं। इनके अलावा , नताशा पूनावाला, मामा आदर जैन, नाना-नानी -बबिता, सहित अन्य सेलेब्स भी नजर आए। सबसे खास बात ये रही कि कियान को उनके पापा भी बर्थडे विश करने पहुंचे। बता दें कि संजय से तलाक के बाद दोनों बच्चे करिश्मा के साथ ही रहते हैं। मां के काफी करीब है कियान...



- करिश्मा का बेटा उनके बेहद करीब है। कियान अभी पढ़ाई कर रहे हैं। करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके दोनों बच्चे समायरा और कियान आपस में खूब लड़ते हैं। लेकिन वे एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। बता दें कि कियान और समायरा के पिता संजय कपूर, जिनसे करिश्मा का तलाक हो चुका है।



- संजय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव ने भी कियान को बर्थडे विश किया। प्रिया ने कियान-समायरा और संजय की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Happy Birthday 🥳 Kiaan 🎂You are the apple 🍎 of our eye...We love you loads 🥰 wishing you a beautiful birthday ❤️. May God bless you always 👼and forever!'.

बच्चों को अकेले ही पाल रही करिश्मा

बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक लेने के बाद करिश्मा दोनों बच्चे समायरा और कियान को अकेले ही पाल रही है। हालांकि, बच्चे अक्सर पापा से मिलने जाते रहते है। और संजय भी अपने दोनों बच्चों का खास ख्याल रखते हैं।

- 13 जून, 2016 में मुंबई के फैमिली कोर्ट ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक को मंजूरी दी थी। तलाक के बाद संजय ने बच्चों के नाम 10 करोड़ रुपए और करिश्मा को एक डुप्लेक्स दिया था। बता दें कि संजय बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्च भी उठा रहे हैं।



2012 से अलग रहने लगे थे करिश्मा-संजय

करिश्मा ने 29 सितंबर, 2003 को बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। यह करिश्मा की पहली और संजय की दूसरी शादी थी। 2012 में दोनों अलग हो गए। करिश्मा मां बबिता के साथ मुंबई में रहने लगी थीं। संजय ने अप्रैल 2017 में प्रिया सचदेव से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों 5 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। ये संजय की तीसरी शादी है। बता दें कि संजय कपूर की पहली पत्नी डिजाइनर नंदिता महतानी थीं।

