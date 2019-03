14 साल की हुई करिश्मा कपूर की बेटी, सौतेली मां ने भी इमोशनल मैसेज लिखकर किया बर्थडे विश, तलाक के बाद दोनों की जिम्मेदारी अकेले ही संभाल रही करिश्मा

एंटरटेनमेंट डेस्क. की बेटी समायरा 14 साल की हो गई है। समायरा का जन्म 12 मार्च, 2005 को में हुआ था। करिश्मा ने बेटी के साथ की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- 'Happy birthday to my precious baby girl❤️'. करिश्मा के साथ ही समायरा को उनकी सौतेली मां प्रियंका सचदेव ने भी बर्थडे विश किया। उन्होंने समायरा का पापा के साथ फोटो शेयर कर इमोशनल मैसेज - 'Happy Birthday 🥳 princess 👸wishing you a beautiful birthday🎂 May God Bless you always and fill your life with Love 💖, Joy 🥰 and Light👼' लिखा। बच्चों को अकेले ही पाल रही करिश्मा...

- बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक लेने के बाद करिश्मा दोनों बच्चे समायरा और कियान को अकेले ही पाल रही है। हालांकि, बच्चे अक्सर पापा से मिलने जाते रहते है। और संजय भी अपने दोनों बच्चों का खास ख्याल रखते हैं।



बेटी को अपना सबसे बड़ा क्रिटिक मानती है करिश्मा

करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था- 'समयरा अभी ज्यादा बड़ी है लेकिन फिर भी उसका फैशन सेंस बेहतरीन है। जब भी मैं किसी पार्टी या इवेंट में जाने के लिए तैयार होती हूं और अगर समायरा को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो मुझे तुरंत टोक देती है। वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है'।

2016 में हुआ करिश्मा-संजय का तलाक

13 जून, 2016 में मुंबई के फैमिली कोर्ट ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक को मंजूरी दी थी। तलाक के बाद संजय ने बच्चों के नाम 10 करोड़ रुपए और करिश्मा को एक डुप्लेक्स दिया था। बता दें कि संजय बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्च भी उठा रहे हैं।



2012 से अलग रहने लगे थे करिश्मा-संजय

करिश्मा ने 29 सितंबर, 2003 को बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। यह करिश्मा की पहली और संजय की दूसरी शादी थी। 2012 में दोनों अलग हो गए। करिश्मा मां बबिता के साथ मुंबई में रहने लगी थीं। संजय ने अप्रैल 2017 में प्रिया सचदेव से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों 5 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। ये संजय की तीसरी शादी है। बता दें कि संजय कपूर की पहली पत्नी डिजाइनर नंदिता महतानी थीं।