53 साल में तीसरी बार पिता बने करिश्मा कपूर के Ex हसबैंड, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, पिछले साल संजय कपूर ने जिससे की थी शादी उसे पहले पति से है एक बेटी भी

मुंबई/बॉलीवुड डेस्क. करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर(53) पापा बन गए हैं। संजय की तीसरी वाइफ प्रिया सचदेव ने पहले बच्चे को जन्म दिया है। प्रिया की दिसंबर में डिलिवरी डेट थी और इसी महीने उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। कपल ने बेटे का नाम Azarias Kapur रखा है। दरअसल प्रिया ने थर्ड ट्रिमेस्टर में बेबी शॉवर की फोटोज पोस्ट कर प्रेग्नेंसी की खबर दी थी। संजय और प्रिया ने 13 अप्रैल, 2017 को न्यूयॉर्क में शादी की थी। प्रिया की संजय के साथ ये तीसरी शादी है। पहली शादी से प्रिया की एक बेटी सफीरा है। वहीं संजय कपूर को करिश्मा के साथ दूसरी शादी से दो बच्चे, बेटी समायरा (13) और बेटा कियान (8) हैं।

होटल मालिक की एक्स वाइफ हैं प्रिया सचदेव

- संजय कपूर सोना मोबिलिटी सर्विसेस लिमिटेड के सीईओ हैं। उन्होंने करिश्मा से 2016 में तलाक लिया। वहीं, प्रिया सचदेव अमेरिका में होटल्स और रेस्टॉरेंट्स ओनर विक्रम चटवाल की एक्स वाइफ हैं।

- प्रिया (42) मॉडल हैं। प्रिया ने विक्रम चटवाल से 2006 में शादी की और 5 साल बाद 2011 में दोनों का तलाक हो गया। प्रिया बॉलीवुड मूवी नील एंड निक्की और कुछ म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं।

संजय की दूसरी पत्नी थीं करिश्मा

- संजय कपूर की पहली पत्नी डिजाइनर नंदिता महतानी थीं। नंदिता से तलाक के 10 दिन बाद ही संजय ने करिश्मा (43) से शादी का ऐलान किया था।

- संजय-करिश्मा ने 29 सितंबर 2003 को शादी की। 13 साल साथ रहने के बाद संजय और करिश्मा ने 2016 में तलाक ले लिया।

प्रिया की बेटी और करिश्मा के बच्चों के साथ संजय कपूर।

View this post on Instagram

Happy Fathers Day to the Best Dad Ever! You are an amazing Father to our children 😘 💋❤️ #bestdadever #bestdadever🏆 #happyfathersdaydada❤️ #happyfathersdayJ #fathersanddaughters #fathersandsons

A post shared by Priya Sachdev Kapur (@priyasachdevkapur) on Jun 17, 2018 at 8:44am PDT