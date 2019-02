क्या आप पहचान सकते हैं 90 की इस सुपरहिट एक्ट्रेस को, अब फिल्मों से दूर पाल रही बच्चों को, सफल नहीं रही मैरिड लाइफ

एंटरटेनमेंट डेस्क . करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की दो फोटो शेयर की है, जिसमें वे बेहद क्यूट नजर आ रही हैं। हालांकि, उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'An apple a day keeps the doc away !🍎🍏 '. 44 साल की करिश्मा अब फिल्मों से दूर अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर रही है। आपको बता दें कि करिश्मा ने तलाकशुदा बिजनेसमैन से 2003 में शादी की थी। शादी के बाद 11 साल दोनों ने तलाक फाइल किया। हालांकि, इसी बीच करिश्मा ने दो बच्चों बेटी समायरा और बेटा कियान को जन्म दिया। करिश्मा-संजय का तलाक 2016 में फाइनल हुआ। बता दें कि संजय से शादी करके करिश्मा खुश नहीं रह पाईं थी।



- करिश्मा ने 1991 में फिल्म 'प्रेम कैदी' से डेब्यू किया था। हालांकि, ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया।



- करिश्मा आखिरी बार 2006 में आई फिल्म 'मेरे जीवन साथी' में नजर आईं थीं। उन्होंने 2012 में फिल्म 'डेंजरस इश्क' से कमबैक किया था। लेकिन ये फिल्म सुपरफ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने फिल्में करने छोड़ दिया।