एक्टर कार्तिक आर्यन को मिली करीना से फ्लर्ट करने की सजा ! करन जौहर की फिल्म से बाहर हुआ : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के बाद से कार्तिक आर्यन के सितारे बुलंदी में हैं। उन्हें लगातार फिल्में ऑफर हो रही हैं। माना जा रहा है कि उन्हें का पूरा सपोर्ट भी हासिल है। फिर भी वे करन के बैनर की 'गुडन्यूज' में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा करीना की नाराजगी के कारण हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले कार्तिक औऱ करीना सिंगापुर में मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में सिंगापुर गए थे। वहां से कार्तिक ने एक वीडियो भेजा था जिसमें वो 'बन जा मेरी रानी...' गाने पर करीना के साथ लिपसिंक कर रहे थे। इस वीडियो को देख कई सोशल मीडिया यूजर ने कार्तिक की आलोचना भी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस इवेंट में कार्तिक करीना से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। इसी बात से करीना नाराज हो गईं और अब जब साथ काम करने का मौका आया तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि कार्तिक ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके डेट्स की कमी के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ी है।



हॉटेस्ट वेजिटेरियंस का खिताब

इस बीच कार्तिक के लिए एक अच्छी खबर भी है। PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ने कार्तिक आर्यन को इस साल का हॉटेस्ट वेजिटेरियन का खिताब दिया गया है। कार्तिक के मुताबिक उन्होंने मीट उद्योग से जुड़ा एक वीडियो देखा था और उसमें जिस तरह से जानवर तड़प रहे थे उसे देखने के बाद उन्होंने शाकाहारी होने का फैसला किया।

अर्जुन- कार्तिक टकराएंगे

दिनेश विजन ने आने वाली फिल्म 'लुका- छुपी' के लिए 1 मार्च की तारीख चुनी है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन है। वैसे ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन दिनेश को लगा कि 1 मार्च फ्रेश लव स्टोरी के लिए बेहतर डेट है। दूसरी तरफ दिबाकर बनर्जी की 'संदीप और पिंकी फरार' भी इसी तारीख को रिलीज होगी। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। इसमें परिणीति चोपड़ा और लीड रोल में हैं। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकाएंगी। वैसे दोनों फिल्मों के जोनर अलग-अलग है। 'लुका छुपी' एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें टीवी रिपोर्टर को एक प्रभावशाली महिला से प्यार हो जाता है। वहीं, 'संदीप और पिंकी फरार' डार्क कॉमेडी फिल्म है।

कैटरीना से बच्चे चाहते हैं कार्तिक

कार्तिक ने तीन महीने पहले अनाइता श्रॉफ अदजानिया के चैट शो एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि से बच्चे चाहते हैं। कार्तिक ने कैटरीना का नाम लेने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा था उन्हें कैटरीना जैसे एक्सेंट वाली लड़कियां पसंद हैं।