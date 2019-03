Kissing के बाद अब कार्तिक आर्यन की बाहों में दिखीं सारा अली खान, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही फोटो

. कार्तिक आर्यन ने बुधवार रात एक फोटो शेयर की, जिसमें वे और की बेटी सारा एक-दूसरे की बाहों में दिखाई दे रहे हैं। फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ही रही है। इसे 9 घंटे के अंदर करीब 11 लाख लोग देख चुके हैं। दरअसल, पिछले कई दिनों से ऐसे कयास चल रहे थे कि कार्तिक और सारा किसी फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे हैं। लेकिन अब खुद कार्तिक ने यह फोटो शेयर कर इस बात की पुष्टि कर दी है। कार्तिक ने फोटो के साथ लिखा- जी हां इसी फिल्म की शूटिंग चालू है...

- कार्तिक ने फोटो के साथ लिखा है, "अपने पसंदीदा डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ एक जर्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और रणदीप हुड्डा के साथ अगली फिल्म 20 फरवरी 2020 को आ रही है...और जी हां, इसी फिल्म की शूटिंग चालू है।" कार्तिक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फिल्म को दिनेश विजान प्रोड्यूस कर रहे हैं।

Honored to embark on a journey with my Favourite #ImtiazAli’s Next with @saraalikhan95 💕 and @randeephooda releasing on 14th Feb, 2020 ❤️ #JioStudios @imtiazaliofficial #DineshVijan @reliance.entertainment @wearewsf @maddockfilms 📸 - @imtiazaliofficial ❤️ Aur ji haan, issi film ki shooting chalu hai 🙏🤫

