Lijiye khatam hogaya intezaar! Aa gaye halaat ke shikaar... Chintu Tyagi from #PatiPatniAurWoh 👫💃🏻 @kartikaaryan @ananyapanday @mudassar_as_is @bhushankumar @junochopra @tseriesfilms @tseries.official @brstudiosllp

A post shared by Bhumi Pednekar (@bhumipednekar) on Oct 14, 2019 at 10:31pm PDT