मुंबई। बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो फिल्में रिलीज हुईं। कार्तिक आर्यन-कृति सेनन स्टारर 'लुकाछुपी' और -भूमि पेडनेकर स्टारर 'सोनचिड़िया'। हालांकि दोनों की कमाई देखें तो सुशांत की फिल्म की तुलना में कार्तिक की फिल्म कहीं आगे निकल चुकी है। पहले दिन जहां 'लुकाछुपी' ने 8.01 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन 10.08 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। वहीं सुशांत की 'सोनचिड़िया' ने पहले दिन महज 1.20 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि दूसरे दिन इसकी कमाई 2 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। दूसरे दिन लुकाछुपी के कलेक्शन में आया 25% का उछाल...



पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन लुकाछुपी के कलेक्शन में करीब 25% का उछाल देखने को मिला। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, लुकाछुपी ने महज दो दिनों में ही 18.09 करोड़ की कमाई कर ली है। रविवार को छुट्टी होने की वजह से फिल्म का कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि फर्स्ट वीकेंड में फिल्म 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है।



कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'लुकाछुपी'

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, 'लुका छुपी' कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। आदर्श के मुताबिक, उनकी टॉप 4 बिगेस्ट ओपनर मूवीज इस प्रकार हैं:-

फिल्म पहले दिन की कमाई 1. लुका छुपी (2019) 8.01 करोड़ रुपए 2. प्यार का पंचनामा 2 (2015) 6.80 करोड़ रुपए 3.सोनू के टीटू की स्वीटी (2018) 6.42 करोड़ रुपए 4. प्यार का पंचनामा (2011) 92 लाख रुपए (इसी फिल्म से कार्तिक को फेम मिला था।)



'टोटल धमाल' पहुंची 100 करोड़ के पार...

पिछले हफ्ते रिलीज हुई , और माधुरी दीक्षित स्टारर 'टोटल धमाल' की कमाई भी शनिवार को 'सोनचिड़िया' के मुकाबले 6 गुना रही। 'टोटल धमाल' ने 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 7.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और घरेलू बॉक्सऑफिस पर इसकी कुल कमाई 106.32 करोड़ रुपए हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन 16.5 करोड़ रुपए और पहले वीकेंड में 62.40 करोड़ रुपए कमाए थे।

#LukaChuppi zooms upwards on Day 2... Another strong day [Day 3] will place it in a comfortable position due to the controlled costs... Will cross *opening weekend* biz of #SKTKS [₹ 26.57 cr] and #PKP2 [₹ 22.75 cr]... Fri 8.01 cr, Sat 10.08 cr. Total: ₹ 18.09 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 3, 2019

#SonChiriya opens to low numbers, since the screen count [720 screens]/shows are limited and also because it caters to a niche audience... Biz on Day 2 and 3 crucial... Fri ₹ 1.20 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 2, 2019