'कसौटी जिंदगी के 2' के 'भाई-बहन' ने एक-दूसरे के साथ किया लिप लॉक तो भड़क उठे यूजर्स, बोले- 'ये भाई-बहन को क्या हो गया'

मुंबई. टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी के 2' में पार्थ समथान और पूजा बनर्जी भाई-बहन का किरदार निभा रहे हैं। अब जैसे ही उनका नए वेब शो से kissing सीन सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो यूजर्स दोनों को ट्रोल करने लगे। यूजर्स का कहना है, 'ये भाई-बहन को क्या हो गया।' इनके बाद अब दोनों ही एक्टर ने अपना-अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, दोनों एक्टर एकता कपूर के नए वेब शो नजर आने वाले हैं। पूजा बनर्जी ने यूजर्स को दिया करारा जवाब...

एक वेबसाइट से एक्ट्रेस ने मामले को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि फैंस इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। मैंनें पहली बार ऑनस्क्रीन किसी को KISS किया है। लेकिन मैं इन बातों को पॉजिटिव ही लूंगी क्योंकि जब लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वे हमें सीरियसली ली रहे हैं। ये एक्टर होने के नाते हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फैंस को इस बात को समझना चाहिए कि हम असल लाइफ में भाई-बहन नहीं हैं।"

'एक्टर होने के नाते हमें उसमें ढलना पड़ता है'

पार्थ समथान से भी जब इस मामले को लेकर वेबसाइट द्वारा बात की गई तो उनका भी कहना यही था कि वे एक एक्टर हैं और उन्हें किरदार के मुताबिक ढलना पड़ता है और बेस्ट देना होता है।

