Danik Bhaskar | Sep 21, 2018, 05:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लगातार चौथे दिन यशराज फिल्म्स ने ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान का चौथा मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें कटरीना कैफ का लुक दिखाया गया है। इस मोशन पोस्टर में कटरीना को डांसिंग क्वीन सुरैया के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया है। फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया है।

She’s coming to make the entire Hindostan go weak in the knees. #KatrinaKaif as #Suraiyya #ThugsOfHindostan | @SrBachchan | @aamir_khan | @fattysanashaikh | #VijayKrishnaAcharya | @TOHTheFilm pic.twitter.com/gS1SoN78d1