Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 04:31 PM IST

टीवी डेस्क. गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति-11' कुछ ऐसे प्रतियोगियों के साथ दर्शकों को लुभा रहा है, जिनके पास न केवल बताने के लिए एक कहानी है बल्कि वे एक संदेश भी साझा करते हैं। वे वास्तविक जीवन के नायक भी हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही एक करमवीर इस सप्ताह हॉट सीट पर दिखाई देंगे जिन्होंने 35 साल पहले अमिताभ बच्चन को बचाया था।

सोनी टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस एपिसाेड की एक झलक भी शेयर की है।

Not every individual in the country can afford basic medical facilities. In such scenarios, when a top cardiologist caters to their needs, he becomes nothing less than a messiah. Meet this messiah, Dr. Ramana Rao tomorrow on #KBCKaramveer at 9 PM pic.twitter.com/YeltgTEYOf