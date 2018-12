Dainik Bhaskar Dec 23, 2018, 04:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कन्नड़ फिल्म कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) का हिन्दी वर्जन दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। तमिल और तेलुगु सहित चार भाषाओं में फिल्म 21 दिसम्बर को ही रिलीज हुई है। KGF हिन्दी का पहले दिन का कलेक्शन जहां 2.10 करोड़ रहा। वहीं दूसरे दिन फिल्म 3 करोड़ कमाने में कामयाब रही। इस तरह दो दिन में फिल्म ने 5.10 करोड़ रुपए केवल हिन्दी वर्जन से कमाए।

#KGF in Hindi witnesses an upward trend on Day 2 [Sat]..



Fri 2.10 cr, Sat 3 cr. Total: ₹ 5.10 cr. India biz.



Sunday nos should be even more..