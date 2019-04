बॉलीवुड डेस्क. तमिल एक्ट्रेस खुशबू सुंदर कांग्रेस के लिए जनसमर्थन की अपील कर रही हैं। दो दिन पहले बेंगलुरु सेंट्रल के इंदिरानगर इलाके में जब वे प्रत्याशी रिजवान अरशद द्वारा आयोजित रैली में पहुंची तो उनके साथ यह घटना हुई। समर्थकों की भीड़ में एक व्यक्ति ने उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके बाद खुशबू ने उसे एक थप्पड़ मार दिया।

पकड़ने की कोशिश कर रहा था : रैली से वापस अपनी गाड़ी की ओर लौटते हुए खुशबू समर्थकों से घिरी हुईं थीं। मौजूद लोगों के अनुसार इस व्यक्ति ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद खुशबू पलटीं और उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहीं मौजूद पुलिस कर्मी ने भी उसे एक थप्पड़ रसीद किया और भीड़ से बाहर ले गया।

@khushsundar Hi Kushboo🥰🥰. Kudos to you for slapping that guy👍👍. I watched the unedited version of that video and daw what really happened. It makes me feel like hugging you for showing so much poise until the slap. Men truly need to know their boundaries.❤❤🤗🤗