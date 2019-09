Dainik Bhaskar Sep 06, 2019, 12:00 PM IST

अमित कर्ण, मुंबई. बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता शुरू से रहा है और इन दिनों यह ज्यादा गहरा हो गया है टीम इंडिया की पहली वर्ल्ड कप जीत पर तो रणवीर सिंह की फिल्म '83' आ रही है। अब उसी 1983 की विश्वकप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे कीर्ति आजाद भी इस खेल से जुड़ी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। उसका नाम 'किरकेट' है। फिल्म में देश के क्रिकेट जगत में होने वाली पॉलिटिक्स का विषय उठाया जाएगा।

कीर्ति ने ट्विटर पर शेयर किया फिल्म का ट्रेलर

बहुत सालों से सह रहा हूँ मैं इस अपमान को, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है! Presenting the trailer of my film Kirket, directed by Yogendra Singh, producer R K Jalan, @sonu_jha, Vishal Tiwari & co-producer @Iamyusufmshaikh @KirketTheFilm #बिहार_का_अपमान Link: https://t.co/SzOQ4bKG50