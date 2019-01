एक ही मैसेज कई लड़कियों को क्यों भेजते हैं, कॉफी विद करन में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का जवाब सुनकर सोशल मीडिया यूजर को आया गुस्सा, बोले- जेबरा प्रिंट वाले कपड़े पहनकर खुद को मर्द समझ रहे हो

. (Karan Johar) के टॉक शो कॉफी विद करण (Koffee With Karan) सीजन 6 में पहुंचे इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। शो में हार्दिक ने जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात की है उसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि हार्दिक को महिलाओं की इज्जत करना चाहिए वो उन्हें महज एक वस्तु समझ रहे हैं। साथ ही हार्दिक ने सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) से बेहतर बेस्ट्समैन (Virat Kohli) को बताया है इसे लेकर भी उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, " ने पूछा- सचिन तेंडुलकर और कौन बेहतर बेट्समैन है? हार्दिक पांड्या बोले- मेरा क्रिकेट मॉडलिंग करियर संकट में आ जाएगा तो ।" दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे प्रॉब्लम विराट को बेहतर बताए जाने से नहीं है। दिक्कत है क्योंकि हार्दिक ने महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट की और खुद को जेबरा प्रिंट वाले कपड़े पहनकर स्टड बताया।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "BCCI को सचमें अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने की जरूरत है कि कैसे बात और मर्यादा में बिहेव करें। नाली में रहने वाले कीड़े हार्दिक अपने इस महिलाओं की इज्जत न करने वाले एटीट्यूड से कंट्री को हाईएस्ट लेवल पर रिप्रजेंट नहीं कर सकता। तुम एक गंदी सोच वाले वाहियात पर्सन हो।" लड़कियों को एक ही लव मैसेज चिपका कर भेजते हैं हार्दिक पांड्या...

- शो में ने अपने दोस्त हार्दिक पांड्या को लेकर ये भी खुलासा किया कि वो कई लड़कियों को एक ही लव मैसेज चिपका कर भेजता है। वो सेम मैसेज को ही कॉफी पेस्ट करते हैं और उनमें कुछ बदलाव भी नहीं करते हैं। बकौल राहुल, "एक-दो लोगों ने मुझे वो मैसेज दिखाए कि देखो ये वही मैसेज है जो उसे भेजा था और अब मुझे भेज दिया।" इस बात पर हार्दिक कहते हैं, "मुझे दोनों ने लिए एकसी फीलिंग थी इसलिए सेम मैसेज भेजता हूं।"

- क्रिकेटर , एक्ट्रेस एली अवराम से अलग होने के बाद उर्वशी रौतेला, ईशा गुप्ता को डेट कर चुके हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीने से एली और हार्दिक को साथ देखा गया था। एक बार एली, हार्दिक को एयरपोर्ट भी छोड़ने आई थी और मीडिया फोटोग्राफर्स ने उन्हें क्लिक भी किया था। ये बात और है कि एली ने अपना चेहरा छुपा लिया था।

- वहीं बाद में हार्दिक को उर्वशी के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया। दोनों में गौतम सिंघानिया की एक पार्टी शामिल हुए थे। पार्टी में हार्दिक, उर्वशी के साथ जमकर फ्लर्ट करते स्पॉट हुए थे।

- ये पहली बार नहीं है, जब का नाम किसी एक्ट्रेस या मॉडल से जुड़ा हो। इससे पहले उनका नाम से भी जुड़ा है। उससे पहले क्रिकेट स्टार बनते ही मॉडल लीसा शर्मा के साथ भी हार्दिक का नाम जुड़ चुका है।

केवल 9वीं क्लास तक पढ़े हैं हार्दिक पांड्या

- शो में हार्दिक पांड्या ने बताया कि उन्होंने केवल 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। हार्दिक ने बताया कि वह दूसरी क्लास से लगातार फेल हुए थे। हार्दिक के मुताबिक वो एग्जाम पेपर में केवल नाम और रोल नंबर लिखकर आते थे। यही नहीं कई बार तो वो अपना रोल नंबर भी भूल जाता था।

- हार्दिक कहते हैं कि इस वक्त केवल इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जिसे मैं थोड़ा बहुत लिख और पढ़ सकता हूं। मुझे हिंदी और गुजराती भी लिखनी और पढ़नी नहीं आती। अगर कोई हिंदी में मेरा नाम लिखेगा तो वो भी मुझे पढ़ना नहीं आएगा।

कौन है बेहतर कप्तान विराट और धोनी

- रैपिड फायर राउंड में और हार्दिक पांड्या दोनों से पूछा कि एमएस धोनी और में से बेहतर कप्तान कौन है। इस पर के.एल. राहुल ने का नाम लिया। वहीं, हार्दिक पांड्या ने भी एमएस धोनी का नाम लिया।

- हार्दिक ने कहा कि मैंने अपना डेब्यू धोनी की कप्तानी में किया था। इसके अलावा करन ने पूछा कि और में बेहतर बैट्समैन कौन है। इस पर दोनों ने का नाम लिया।

@BCCI should seriously groom players to talk and behave responsibly. Guttersnipes like @hardikpandya7 with their misogynist attitude should not be representing the country at the highest level. Cringe-worthy and disgusting person. #KoffeewithKaran — ashwath (@ash7k) January 7, 2019

#KoffeeWithKaran

I had problems not because Hardik chose Virat over Sachin

I had problems because Hardik disrespected women and pretended to be a stud in stupid zebra clothes. — Umang Srivastav (@srivastav_umang) January 7, 2019

To say the least #HardikPandya is horrendous a misogynist prsn who doesn't feel the odr gndr has emotions @BCCI do u want these guys to take crkt forward.

It's so obnoxious that it's hard to watch him for an hour though @klrahul11 was nice..#KoffeeWithCricketers #KoffeeWithKaran — Girraj shrivastava (@Suyash1221) January 7, 2019

Karan Johar: Who is the better batsman, Sachin Tendulkar or Virat Kohli ?



KL Rahul: *sacch bolu toh team se out ho jayunga .. toh..* Virat Kohli



Hardik Pandya: *mera cricket modelling career sankat mein aa jayega .. toh..* Virat Kohli#KoffeeWithCricketers #KoffeeWithKaran — 𝔸ʟᴛᴇЯ Ǝɢ𝐎 ツ (@_heisenbong_) January 7, 2019

On #KoffeeWithKaran KL Rahul and Hardik Pandya said Virat Kohli is better than Sachin Tendulkar. Completely agree with them. I also feel Hardik Pandya is a better all-rounder than Kapil Dev and KL Rahul is a better opener than Virender Sehwag. pic.twitter.com/KO4ihBRVpu — Sir Jadeja (@SirJadeja) January 6, 2019

#KoffeeWithKaran

After seeing kl and hardik choose virat over sachin.

Me : pic.twitter.com/Kcsy9piUrh — KP (@sabhya_purush) January 6, 2019

Hurting religious sentiments of an entire generation. https://t.co/DENO9YiUSR — SAGAR (@sagarcasm) January 6, 2019

#KoffeeWithKaran



Hardik Pandya : Virat is better than Sachin!



Sachin Fans be like pic.twitter.com/lDryy7rmlp — $iđđhesh🇮🇳 (@IamSiddhesh89) January 6, 2019