Ranveer Singh latest controversial comment in Koffee with Karan: हार्दिक पांड्या के बाद अब रणवीर सिंह का भी वीडियो वायरल, करन जौहर के चैट शो में करीना कपूर को लेकर किया था आपत्तिजनक कमेंट

। के चैट शो में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद अब भी अपने एक आपत्तिजनक कमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। रणवीर सिंह ने ये कमेंट कुछ साल पहले 'कॉफी विद करन' सीजन 3 में दिया था। इस एपिसोड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर के बारे में आपत्तिजनक कमेंट करते दिख रहे हैं। इस एपिसोड में रणवीर के साथ भी पहुंची थीं। करीना को स्विम करते देख मैं बच्चे से लड़का बन गया...



शो के होस्ट करन जौहर रणवीर से उनके अफेयर्स को लेकर कुछ सवाल करते हैं। इसके जवाब में रणवीर करीना कपूर से जुड़ा एक किस्सा सुनाने लगते हैं। रणवीर कहते हैं- ''जब मैं छोटा था तो स्विमिंग क्लब जाया करता था। उसी क्लब में करीना कपूर भी आती थीं। करीना कपूर को स्विम करते देख मैं बच्चे से लड़का बन गया।'' रणवीर के इस कमेंट को सुनकर अनुष्का शर्मा और करन जौहर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद करन जौहर रणवीर के इस कमेंट पर कहते हैं- 'करीना मेरी बहन जैसी है, तुम्हारी इस बात पर मैं नाराज भी हो सकता हूं।' वहीं, अनुष्का शर्मा रणवीर को डर्टी ब्वॉय कहती हैं। लेकिन रणवीर कहते हैं कि मैं तो अपनी सच्चाई बता रहा हूं।



रणवीर से खासे नाराज हैं सोशल मीडिया यूजर्स...

बता दें कि रणवीर के इस वीडियो को देखने के बाद फैन्स काफी नाराज हैं। हालांकि बाद में रणवीर सिंह को अपने इस कमेंट पर काफी पछतावा भी हुआ था। रणवीर जब 'कॉफी विद करन' के अगले एपिसोड में आए तो उन्होंने कहा था- ''मैं काफी डरा हुआ और नर्वस हूं। पिछला एपिसोड मेरे लिए डिजास्टर साबित हुआ था।''

"You want your ass pinched? I'm right here" IS THIS YOUR HERO? Also look at how Kjo is laughing. BOLLYWOOD IS FULL OF SCUMS pic.twitter.com/nZbEWiTlp8 — babu bisleri (@PUNchayatiii) January 10, 2019

@RanveerOfficial is another example of #WhyEducationIsImportant just like #HardikPandya. How can you pass such sexist comment and get away ? A human being is known by his morale and values but not by his work or talent. But still people will glorify them. SAD ! — Subhradeep Hazra (@HazraSubhradeep) January 10, 2019

It's sad that Just Bcoz he has some hit films now (courtesy of bhansali).... Suddenly this loud and unsophisticated person has turned into the new apple of the eye for everyone..... It's unfortunate that the bar has been set so low for stars and cricketers (cough" pandya" cough) — Gloria Guha (@GloriaGuha) January 11, 2019