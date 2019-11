Dainik Bhaskar Nov 13, 2019, 01:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की 'बच्चन पांडे' में एक्ट्रेस कृति सनन की एंट्री हो गई है। फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। हाल ही में दोनों की फिल्म 'हाउसफुल 4' रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

We’re extremely happy and elated to announce the charming @kritisanon is here to make our Christmas 2020 merrier than ever! 😍

Welcome back to the #NGEFamily with #BachchanPandey! 🔥@akshaykumar #SajidNadiadwala @farhad_samji @WardaNadiadwala pic.twitter.com/nTk14hlILq