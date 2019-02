44 साल के KRK ने करन जौहर को दिया वैलेंटाइन ऑफर, बोले- मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? आपके जवाब का बेसब्री से है इंतजार

मुंबई. एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ( Kamal Rashid Khan 44) एकबार फिर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। केआरके (KRK) ने सोशल मीडिया पर हाल ही में (Karan Johar) (46) को कुछ ऐसा ऑफर दिया है, जिसे लेकर वो चर्चा में आ गए हैं। कमाल आर खान ने करन जौहर को टैग करते हुए एक ट्वीट लिखा, "डियर करन जौहर, मेरे पास वैलेंटाइन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या आप मेरे वैलेंटाइन्स पार्टनर बनोगे? आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार!" केआरके (KRK) इस ट्वीट का करन ने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया है लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसपर बेहद फनी कमेंट्स करे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आपके लिए दीपक कलाल बेस्ट है।" वहीं दूसरे यूजर लिखा, "यह क्या देख लिया सुबह-सुबह। लेकिन तुम दोनों करोंगे क्या?" एक अन्य यूजर ने लिखा- "कमाल आर खान अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उसे अपनी वैलेंटाइन्स बनाना चाहता हूं।" एक और अन्य यूजर ने लिखा, "फिर बाद में मीटू मत करना।" बता दें, गुरुवार को करन जौहर के दोनों बच्चों यश और रुही सेलिब्रेट किया है।

Dear Karan Johar, I don’t have any girlfriend to celebrate #Valentines day, So would you like to become my #Valentines day partner? Awaiting for a favourable reply!😘