भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के लिए KRK ने साधा अपने देश के लोगों पर निशाना, सोशल मीडिया यूजर्स ने लगा दी लताड़

मुंबई. खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने भारत और के बीच बने हालातों के लिए अपने ही देश के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, "भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध शुरू हो गया है। उन राजनेताओं की बला से, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। आर्मी के लोगों के भी परिवार होते हैं और उन्हें चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।" सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर गालियां दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'देशद्रोही केआरके'। एक अन्य यूजर ने लिखा है, "तुम्हारे दो रुपए के ओपिनियन के लिए शुक्रिया।" एक यूजर ने लिखा है, "अबे गधे मुंह बंद कर।" एक यूजर ने कमेंट किया, "तू सच में देशद्रोही है।"

India and Pakistan are almost on the war. Thanks to those ambitious politicians who are putting country in the war to win the election. Army men are also having families and they should not be used to win election.