आजम खान के आपत्तिजनक बयान पर भड़का बॉलीवुड एक्टर, बोला- ये अपने निजी फायदे के लिए मुसलमानों का नाम खराब कर रहे

मुंबई। चुनाव के दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने-अपने हिसाब से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही नेताओं के बिगड़े बोल और विवादास्पद बयान भी खूब सुनने को मिल रहे हैं। बीते रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक ऐसा ही आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आजम के बयान पर अब केआरके (कमाल राशिद खान) का रिएक्शन आया है। केआरके ने ट्वीट कर न सिर्फ आजम खान को आड़े हाथों लिया बल्कि और अबु आजमी जैसे नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली।



केआरके ने लिखा- "मैं दुआ करता हूं कि आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और अबु आजमी जैसे नेता चुनाव में हार जाएं। ये लोग निजी फायदे के लिए मुसलमानों की इमेज खराब कर रहे हैं। दुर्भाग्य से गरीब मुस्लिम इन नेताओं की ट्रिक को समझ नहीं पाते और इनके जाल में फंस जाते हैं।" केआरके के इस ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक शख्स ने कहा- ओवैसी की तुलना आजम खान और अबू आजमी से मत करो। वहीं एक और शख्स ने लिखा- ये केआरके द्वारा किया गया अब तक का मोस्ट सेंसिबल ट्वीट है।



आजम खान ने दिया था ये आपत्तिजनक बयान...

आजम खान ने रविवार को में कहा, "मैं सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी। 10 बरस जिसने रामपुर के लोगों का लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर लेकर आए। रामपुर की गलियां और सड़कों की पहचान कराई। उसके शरीर से किसी का कंधा नहीं लगने दिया, आप गवाही दोगे। छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। लेकिन आप और मुझमें क्या फर्क है। रामपुर वालों, उत्तरप्रदेश और हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लग गए, मैं 17 दिन में पहचान गया। उनके अंडरवियर का रंग खाकी है।" आजम ने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा साफतौर पर जया प्रदा की तरफ था।



आजम के बयान पर ये बोलीं ...

मामले पर जया प्रदा ने कहा, "2009 में पार्टी में होते हुए भी अखिलेश और मुलायम ने मुझे समर्थन नहीं दिया था। आजम खान को इसकी आदत है। इनका स्तर किस तरह गिर गया है। यह कभी सुधरेगा नहीं कि मैं एक महिला पर ऐसी टिप्पणी कर रहा हूं। जो हम बोल भी नहीं सकते, वो ऐसी टिप्पणी करता है। अब वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसका चुनाव नहीं होना चाहिए। इसका चुनाव रद्द करना चाहिए।" बता दें कि जयाप्रदा 2004 और 2009 में रामपुर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर सांसद चुनी गई थीं। इसी साल मार्च में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। पार्टी ने उन्हें रामपुर से ही टिकट दिया है।

