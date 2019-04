बॉलीवुड डेस्क. पाकिस्तानी सिंगर अली जफर पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप को लाहौर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खुद अली ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर शेयर करते हुए आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस मीशा शफी को कोर्ट में घसीटने की बात कही है। दरअसल, पिछले साल #MeToo कैंपेन के तहत मीशा ने जफर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था।

अली ने लिखा- कोर्ट में केस मेरा है

- अली ने ट्विटर पोस्ट में लिखा है, "मेरे खिलाफ मीशा शफी के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में उसके खिलाफ केस मेरी ओर से दायर किया गया है, जिसमें उनकी ओर से लगाए गए झूठे आरोपों की वजह से हुई मानहानि पर मुआवजे की मांग की गई है, अब वे इससे दूर भाग रही हैं।"

फेक अकाउंट्स के खिलाफ भी केस

- अली ने पोस्ट में आगे लिखा है, "मैंने एक केस उन सभी फेक और दूसरे अकाउंट्स के खिलाफ भी किया है, जिन्होंने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। मैं एक साल तक चुप रहा, जबकि इस दौरान बड़े इवेंट के तौर पर हजारों घटिया ट्वीट्स के जरिए मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं कानून का पालन करते हुए सच्चाई सामने लाऊं। FIA (फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) से मेरा निवेदन है कि वे कड़ा कदम उठाएं। साथ ही कोर्ट से प्रार्थना है कि वे मामले पर जल्द से जल्द फैसला करें। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मिस शफी को कोर्ट में हाजिर करने में आप सब मेरा साथ दें।"

अली ने कहा- मीशा को सच का सामना करना चाहिए

- अली ने एक अन्य ट्वीट में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की तारीफ करते हुए लिखा है, "मलाला असली वॉरियर है, जो सच के लिए खड़ी रहती है और न्याय के लिए महान बलिदान देती है। झूठ बोलकर और फेक प्रोफाइल के पीछे छुपकर न्याय से भागतीं मीशा कभी उसके जैसी नहीं बन सकतीं। कोर्ट का सामना करो मीशा।"

#Malala is a true warrior who stands for truth and justice having made great sacrifices. Meesha cannot become her by lying and running away from justice hiding behind fake profiles on social media. #FaceTheCourtMeeshaShafi