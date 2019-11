Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 05:25 PM IST

मुंबई. स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को उनकी टीम ने न्यूज एजेंसी को बताया कि लता जी को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद दोपहर 1.30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया था। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। उन्हें वापस घर लाया गया है।

Team of Lata Mangeshkar: Lata Mangeshkar had chest infection so she was taken to Breach Candy Hospital, Mumbai today. She is now back at her home and is recovering. (file pic) pic.twitter.com/pYzmZHkthz