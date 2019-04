अल्लू अर्जुन से जूनियर एनटीआर और 'भल्लालदेव' सहित साउथ के स्टार्स पहुंचे पोलिंग बूथ, लोकसभा चुनाव में मतदान करने लाइन में लगकर सेलेब्स ने डाले वोट, Photos

एंटरटेनमेंट डेस्क. लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के तहत देश के अलग-अलग हिस्‍सों में गुरुवार को वोटिंग हुई। देश के 18 राज्‍यों और 2 केंद्र शासित राज्‍यों में कुल 91 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसे लेकर मतदाताओं में उत्‍साह है। इस मौके पर साउथ फिल्मों के कई सुपरस्टार्स अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। इतना ही नहीं सेलेब्स ने आमजन की तरह लाइन में लगकर वोट डाले।

Half of my unit members left to their towns and villages to exercise their vote... Good... Do Vote... If you think no party/candidate makes a difference, make use of nota.. #IndiaElections2019 #LokSabhaElections2019 #VoteForIndia pic.twitter.com/M1y4egqDjn

- साउथ फिल्मों के सुपरस्टार वोट डालने बेटा-बहू, पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। अल्लू अर्जुन, राणा दग्गुबती, रामचरण तेजा, नागा चैतन्य, समांथा, जूनियर एनटीआर, 'बाहुबली' के डायरेक्टर एसएस राजामौली वोट डालने के लिए आम जनता की तरह पॉलिंग बूथ पर पहुंचे। फैमिली के साथ वोट डालने जाने से पहले राजामौली ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरी टीम के आधे से ज्यादा मेंबर्स वोट डालने के लिए अपने-अपने शहर और गांव रवाना चुके हैं। वोट डाले। अगर आपको लगता है कि पार्टी और कैंडीडेट में अंतर है प्लीज नोटा का इस्तेमाल करें।'

Today is that 1 day which will decide how the next 1825 days should be. Pls cast your vote.

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline) on Apr 10, 2019 at 7:50pm PDT