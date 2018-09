ये हैं लकी अली की बेटी तस्मिया, डैडी की तरह ही हैं कमाल की सिंगर

मुंबई. 2000 में स्टारर 'कहो न प्यार है' के सॉन्ग 'न तुम जानो न हम' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले सिंगर 60 साल के हो गए हैं। 19 सितंबर 1958 को मुंबई में पॉपुलर कॉमेडियन महमूद अली के घर जन्मे लकी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्होंने तीन शादियां की हैं। लेकिन उनकी बेटी के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इसी साल एक्ट्रेस नफीसा अली ने लकी की बेटी तस्मिया को सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस किया था। लकी की तरह ही सिंगर हैं उनकी बेटी...

Lucky Ali with Tasmiyah his daughter .... another generation with so much talent .@Ashwem #tasmiyahali#officialluckyali

