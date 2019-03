बॉलीवुड डेस्क. कार्तिक आर्यन और कृति सैनन स्टारर फिल्म लुका छुपी 1 मार्च को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली। इसने पहले दिन 8.01 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में इसने पिछले साल रिलीज हुई कई हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। यह जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी।

काफी सरप्राइजिंग था कलेक्शन: तरण के मुताबिक, फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन काफी सरप्राइजिंग था। उन्होंने लिखा कि फिल्म को दूसरे और तीसरे दिन माउथ पब्लिसिटी के चलते फिल्म के कारोबार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनके अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में राजी (7.53 करोड़ रुपए), स्त्री (6.83 करोड़ रुपए) और बधाई हो (7.29 करोड़ रुपए) जैसी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया।

#LukaChuppi has superb Day 1... Springs a big, big surprise... Opens bigger than #Raazi [₹ 7.53 cr], #Stree [₹ 6.83 cr] and #BadhaaiHo [₹ 7.29 cr]... Strong word of mouth should ensure impressive growth on Day 2 and 3... Fri ₹ 8.01 cr. India biz.