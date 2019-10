Dainik Bhaskar Oct 24, 2019, 03:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने ने भी गुरुवार को अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। चैनल की लॉन्चिंग के मौके पर माधुरी ने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्मेंस का एक वीडियो अपलोड किया है।

I’m so excited to share my first video on @YouTube, which is a BTS from @IIFA. Enjoy❤️https://t.co/IwD5HKfx0d