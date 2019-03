बॉलीवुड डेस्क. आमिर खान आज अपना 54 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें माधुरी दीक्षित ने उन्हें सोशल मीडिया पर विश किया। माधुरी ने लिखा-मैं आज तक नहीं भूली हूं जब आप दिल की शूटिंग के दौरान मुझ पर कई प्रैंक किया करते थे। ऐसे ही कई और मजेदार लम्हे आपके जन्मदिन पर याद आ रहे हैं। आपको इस शुभ दिन की ढेरों शुभकामना.हमेशा खुश रहिए।

I still remember you pulling a prank on me while shooting for #Dil. Remembering those fun moments and many more on your birthday dearest @aamir_khan! Wishing you a fantastic day ahead. Stay blessed!! 😄🙌🏻