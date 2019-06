Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 12:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और डायरेक्टर विजया निर्मला का 75 साल की उम्र में 26 जून की रात निधन हो गया। विजया का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। गौरतलब है कि वे महेश बाबू, सुधीर बाबू की दूसरी मां थीं, विजया ने अपने पति से तलाक के बाद महेश बाबू के पिता कृष्णा से दूसरी शादी की थी।

गिनीज बुक में दर्ज है नाम : विजया निर्मला का नाम 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। विजया तेलुगु में सबसे ज्यादा 44 फिल्में डायरेक्ट करने वाली महिला डायरेक्टर रहीं। साथ ही 2008 में उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित रघुपति वेंकैया अवॉर्ड से भी नवाजा गया था।

ऐसा रहा फिल्मी सफर : 20 फरवरी 1944 को जन्मी विजय का फिल्मी सफर साल 1950 में महज 7 साल की उम्र में तमिल फिल्म मच्चा रेखई से शुरू हुआ था। इसके बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। विजया हैदराबाद में पद्मालय स्टूडियो और टेलीफिल्म्स लिमिटेड का संचालन कर रही थीं।

सेलेब्स ने व्यक्त की संवेदनाएं : विजया के निधन की खबर के बाद से टॉलीवुड के सभी कलाकारों ने साेशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया है। कुछ सेलेब्स के ट्वीट:

Kkd celebrations stopped due to sudden demise of vijanirmala garu may her soul rest in peace.#RIPvijayanirmalaGaru pic.twitter.com/YWM99V9irb — . (@Harsha_SSMB_fan) June 27, 2019

A terrible day for my family. A pioneer, a legend and most importantly my mother like personality, #VijayaNirmala Garu made her way to the God. May her soul rest in peace. #Ripvijayanirmalagaru — Sudheer Babu (@isudheerbabu) June 27, 2019

You came, Created History where no one can come close to it for the ages to come and now u left us ... Will Miss u Nanni, Rest In Peace ... Strength to Family , Friend’s ,Welwishers and Fans ...#VijayaNirmala Garu Your movies will Remain Forever 🙏🏻 pic.twitter.com/uYnEf7WeBK — MM*🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) June 27, 2019

#VijayaNirmala the veteran actress and director has passed away. She has acted in all 4 South Indian languages and has directed a record 47 movies in different languages and holds Guinness Book of World Record 4 most movies directed by a Lady. #RIPVijayaNirmala pic.twitter.com/0ZMEFLdhRA — Sreedhar Pillai (@sri50) June 27, 2019