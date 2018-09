Danik Bhaskar | Sep 20, 2018, 02:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रोड्यूसर-डायरेक्टर महेश भट्‌ट लगभग 2 दशक बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो और वीडियो के साथ यह खबर पोस्ट की है। आलिया ने सड़क-2 का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट का जिक्र है।

27 years ago, a love story won your hearts. A timeless tale.

The next chapter begins... @MaheshNBhatt’s #Sadak2 in cinemas 25th March 2020! #MukeshBhatt @duttsanjay @PoojaB1972 @aliaa08 #AdityaRoyKapur pic.twitter.com/Ytut0Z0Cf0