Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 06:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर ख़ुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं, पाकिस्तानी सेलेब्स इस फैसले से खुश नहीं हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान भी हैं जिन्होंने ट्विटर पर इस फैसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।



माहिरा ने क्या लिखा ट्विटर पर: माहिरा ने अपनी ट्वीट में लिखा , 'जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उस पर हमें बहुत ही आसानी से खामोश कर दिया गया है। ये रेत पर लकीर खींचने की तरह है...जन्नत जल रही है और हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं।' माहिरा खान के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को लेकर कई दिनों से काफी सस्पेंस चल रहा था आखिरकार अब वो खत्म हो चुका है।

Have we conveniently blocked what we don’t want to address? This is beyond lines drawn on sand, it’s about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir #kashmirbleeds