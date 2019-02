'मैं अर्जुन को पसंद करती हूं, ऐसे भी और वैसे भी', मलाइका अरोड़ा ने पहली बार किया स्वीकार तो करन जौहर ने दिया शॉकिंग रिएक्शन

. मलाइका अरोड़ा ने फाइनली यह स्वीकार कर लिया है कि वे को पसंद करती हैं। दरअसल, 'कॉफ़ी विद करन 6' का फिनाले एपिसोड रविवार को टेलीकास्ट हुआ, जिसमें और प्रियंका चोपड़ा साथ पहुंची थीं। यहां दोनों ने मलाइका और अर्जुन के रिश्ते पर मोहर लगाई थी। अब शो का एक स्पेशल अवॉर्ड एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इसका प्रोमो सोमवार को रिलीज किया गया। मलाइका की बात सुन करन ने दिया शॉकिंग रिएक्शन...

- करन जौहर ने इस एपिसोड के लिए खासतौर पर जूरी के लिए चार लोगों किरण खेर, मलाइका अरोड़ा, वीर दास और मल्लिका दुआ को शो पर बुलाया था। उनसे बातचीत के दौरान करन ने पूछा कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका है? जवाब में किरण अर्जुन कपूर का नाम लेती हैं। वीर दास और मल्लिका दुआ रणवीर सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन चौंकाने वाला जवाब आता है मलाइका का। वे कहती हैं, "मुझे अर्जुन पसंद हैं...ऐसे भी और वैसे भी।" मलाइका का जवाब सुन बाकी जूरी मेंबर्स हैरान रह गए तो होस्ट करन जौहर ने भी होंठ दबाते हुए शॉकिंग रिएक्शन दिया। बता दें कि मलाइका और अर्जुन का अफेयर लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी अफेयर को से मलाइका के तलाक की वजह माना जाता है।

View this post on Instagram

This is it! The culmination of all the fun moments of the entire season - the prestigious #KoffeeAwards. #KoffeeWithKaran @mallikadua @virdas @kirronkhermp @malaikaaroraofficial #toodles

A post shared by Star World (@starworldindia) on Feb 24, 2019 at 9:02am PST