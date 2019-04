45 साल की मलाइका अरोड़ा की जिस फोटो को देखकर उनकी दोस्त ने दी थी गाली, पूछा था सवाल कि ये फोटो खींच कौन रहा है? अब मिल गया इसका जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क. बीते हफ्ते में हॉलिडे एन्जॉय कर रही थीं। छुट्टियां मनाते हुए उन्होंने कई फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इन्हीं में एक फोटो थी, जिसमें 45 साल की मलाइका बिकिनी के ऊपर बाथरोब पहने हुए थी। वे कुछ इस अंदाज में पोज दे रही थी कि उनका बाथरोब हवा में उड़ रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ उनकी दोस्त और फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने भी इस फोटो पर उनके मजे ले लिए थे। फराह ने कमेंट में गाली का इस्तेमाल करते हुए पूछा था, "क#नी, ये फोटोज खींच कौन रहा है?" इसके रिप्लाई में कई लोगों ने का नाम लिखा है? लेकिन वेकेशन से लौटने के बाद अब अर्जुन कपूर ने मालदीव की दो फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटो देखकर फराह ने कमेंट किया- 'वाह... मुझे मेरा जवाब मिल गया' (Ahhhhh now i get my answer)। अर्जुन की फोटो देख यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं...



- एक यूजर ने लिखा- 'आंटी के प्यार में खुद अंकल बन गया है'। एक ने कमेंट किया- 'सलमान भाई का सपोर्ट लेकर यहां तक आया और सलमान की भाभी को डेट कर रहा है शरम आती है या नहीं'। एक बोला- 'वाह क्या बात है.. बोनी जी यंग गर्ल के पीछे .. आप आंटी के पीछे'।



- एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो पगले बिना वारिस रह जाओगे तुम्हारे पापा पोते के लिए तरस जाएंगे'। एक ने लिखा- 'प्लीज अर्जुन आंटी से शादी मत करना'।



बता दें कि मलाइका और अर्जुन मालदीव वेकेशन मनाने गए थे। दोनों ने छुट्टियां मनाते तो साथ कोई फोटो शेयर नहीं की थी लेकिन हॉलिडे मनाकर दोनों साथ ही वापस लौटे थे। दोनों एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे और मीडिया फोटोग्राफर्स को देखते ही दोनों ने दूरी बना ली थी।