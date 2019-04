छैंय्या छैंय्या.. गाने पर नाचती नजर आईं मलाइका अरोड़ा, डांस का वीडियो देख यूजर्स पूछ रहे- क्या लेडीज संगीत की तैयारी चल रही हैं?

एंटरटेनमेंट डेस्क. वर्ल्ड हेल्थ डे पर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मलाइका अपनी टीम के साथ फिल्म 'दिल से' के गाने 'छैंय्या छैंय्या..' पर डांस करतीं नजर आ रही है। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'On #worldhealthday i got my entire team at @thedivayoga to #chaiyyachaiyya with me n jus have some fun... thank u my entire team.' आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। इस वीडियो को देखकर फैन्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने पूछा- 'क्या लेडीज संगीत की तैयारी चल रही है'। एक ने पूछा- 'आप करतीं क्या है जो आपकी टीम है'। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी कमेंट्स किए...



- एक ने लिखा- 'एक गाना क्या हिट हो गया हर जगह उसी पर नाचते रहते हो'। एक यूजर ने इमोशनल होकर लिखा- 'किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को भी हक नहीं'। एक ने पूछा- 'क्या अर्जुन आपकी टीम में नहीं है'।



डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं मलाइका- अर्जुन

सूत्रों की मानें तो कपल शादी के लिए के बाहर की डेस्टिनेशन को चुन सकता है। ऐसा इसलिए ताकि वे मीडिया से बच सके। खबरों की मानें तो फिलहाल अर्जुन-मलाइका अपने रिश्ते पर किसी भी अटेंशन से बचने के लिए लो प्रोफाइल में रह रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोनों गोवा में चर्च देख रहे हैं ताकि वे शांति से शादी कर सके। उनकी शादी की टेंटेटिव डेट 19 अप्रैल है।



- सूत्रों का कहना है कि दोनों गुपचुप शादी कर सकते हैं। इस शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स शामिल हो सकते हैं। शादी के बाद दोनों सोशल मीडिया पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। इस बीच खबरें आ रही है कि अर्जुन के पापा बोनी कपूर और उनकी बहनें इस रिश्ते से खुश नहीं है।



- ऐसी खबरें हैं कि शादी में शामिल होने के लिए और करिश्मा कपूर के अलावा रणवीर सिंह - को न्योता भेज दिया गया है। दोनों ने ही अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से चुप रहने की हिदायत दी है। बता दें कि मलाइका की ये दूसरी शादी होगी। वहीं, की ये पहली शादी होगी। दोनों में करीब 12 का अंतर है।