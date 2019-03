45 साल की मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर की इतनी बोल्ड फोटो कि उनकी दोस्त ने दे डाली गाली, पूछा- ये फोटो खींच कौन रहा है?

. मलाइका अरोड़ा इन दिनों के प्राइवेट आइलैंड नियामा में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। इस वेकेशन से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें 45 साल की मलाइका ने बिकिनी के ऊपर बाथरोब पहना हुआ है। वे कुछ इस अंदाज में पोज दे रही हैं कि उनका बाथरोब हवा में उड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ उनकी दोस्त और फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने भी इस फोटो पर उनके मजे ले लिए हैं। फराह ने कमेंट में गाली का इस्तेमाल करते हुए पूछा है, "क#नी, ये फोटोज खींच कौन रहा है?" इसके रिप्लाई में कई लोगों ने का नाम लिखा है? सोशल मीडिया यूजर्स ने निकाली भड़ास...

To infinity and beyond ........ @niyamamaldives #niyamamaldives #niyama#mymaldivianlovestory

