Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 05:29 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मलाइका अरोड़ा हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो 'नो फिल्टर नेहा 4' में पहुंचीं। वहां उन्होंने अपने और अर्जुन कपूर के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान मलाइका ने बताया कि उनकी और अर्जुन की शादी किस अंदाज में होगी। बकौल मलाइका, "हमारी व्हाइट वेडिंग सेरेमनी (क्रिश्चियन रिवाज से) बीच पर होगी। मुझे ब्राइडमैड्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से पसंद है। वो मेरी करीबी गर्लगैंग (फ्रेंड्स) होंगी।"

अर्जुन बिल्कुल परफेक्ट हैं : मलाइका

जब नेहा धूपिया ने मलाइका से अर्जुन के बारे में एक ऐसी चीज बताने के लिए कहा, जो उन्हें पसंद न हो तो वे बोलीं, "अर्जुन हर तरह से परफेक्ट हैं।" इस दौरान मलाइका ने अर्जुन की फोटोग्राफी की तारीफ भी की। उनके मुताबिक, अर्जुन हमेशा उनकी सबसे अच्छी फोटो खींचते हैं। जबकि वे अर्जुन की तुलना में फोटोग्राफी करने में फेल हैं।

