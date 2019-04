45 साल की मलाइका अरोड़ा को बिकिनी में देख उनकी दोस्त ने फिर दी गाली, सोशल मीडिया यूजर्स भी कर रहे भद्दे कमेंट्स, एक ने पूछा - अर्जुन के साथ मालदीव वाले हनीमून की फोटो कब शेयर करोगी ?

एंटरटेनमेंट डेस्क. की रेड और ब्लैक बिकिनी में दो फोटो सामने आई है। ये फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- SUMMER IS HERE time to grab our latest in swimwear @thelabellife n dive right in n cool off.....MAKE A SPLASH!!!!!. इस फोटो को देखते ही डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने एक बार फिर गाली दे डाली। उन्होंने लिखा 'क#नी..'। इसके पहले मलाइका जब में हॉलीडे एन्जॉय कर रही थी, तब भी उन्होंने एक बोल्ड फोटो शेयर की थी। इस फोटो को देखकर फराह ने कमेंट किया था- 'क#नी, ये फोटोज खींच कौन रहा है?' यूजर्स भी कर रहे हैं भद्दे कमेंट्स...

- एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा - 'अर्जुन के साथ मालदीव वाले हनीमून की फोटो कब शेयर करोंगी ?.' एक ने लिखा- 'अर्जुन की दुल्हनिया ओल्ड इज अर्जुन का गोल्ड'। एक ने लिखा - 'अपनी उम्र का भी ख्याल करो'। एक ने पूछा - 'अर्जुन कहा है?' एक यूजर बोला- 'कितनी भी सेक्सी फोटो अपलोड कर लो आप 50 की ही रहोंगी'।

- बता दें कि मलाइका - अर्जुन की शादी की खबरें भी जोरों पर हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। वहीं, अर्जुन के पापा बोनी कपूर ने भी शादी की खबरों को अफवाह बताया है। बावजूद इसके मीडिया में ये खबरें है कि दोनों 19 अप्रैल को डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। दोनों गोवा में चर्च के लिए सर्च कर रहे हैं। खबरें ये भी है कि दोनों ने अपने कुछ खास दोस्तों को शादी का इन्विटेशन भी दे दिया है।