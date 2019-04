बिना किसी की परवाह किए जाह्नवी-ईशान के 'झिंगाट' गाने पर जमकर नाचा एक शख्स, दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

कर

इन दिनों एक तरफ वोट और दूसरी तरफ आईपीएल की धूम है। इसी बीच किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ओनर प्रिटी जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयरउन्होंने कैप्शन लिखा- 'आजा नच ले 👏 This #funnyfriday is devoted to this fan & one man army who entertained us in Mumbai during a very tense and thrilling game'.ये वीडियो वानखेड़े स्टेडियम, का है। इस वीडियो में एक शख्स जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म 'धड़क' के गाने 'झिंगाट..' पर मस्ती में नाचता नजर आ रहा है। डांस में शख्स की एनर्जी देखते ही बनती है। वीडियो शेयर होने के कुछ मिनट बाद ही इसे 50 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं। वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया- 'केजरीवाल जी लग रहे ये तो'। एक अन्य ने लिखा- 'ये नहा रहा है या डांस कर रहा है'। एक ने लिखा- 'क्या जोश है'। कुछ यूजर्स तो डांस देखकर इतने एक्साइडेट हो गए हैं कि बोले- 'चलो अपन भी नाचते हैं'। एक बोला- 'वाह.. अंकल जी'।