मणिकर्णिका की रिलीज के 4 दिन पहले प्रोड्यूसर को आया पैरालिसिस अटैक, वेंटिलेटर पर ले रहा सांसें, हालत है गंभीर

मुंबई. कंगना रनोट (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) 25 जनवरी को रिलीज हो रही है लेकिन रिलीज से पहले ही एक बुरी खबर आ गई है। खबर यह है कि 'मणिकर्णिका' के प्रोड्यूसर कमल जैन (Producer Kamal Jain) को पैरालिसिस का अटैक (Paralysis Attack) पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय उनकी हालत काफी गंभीर है और वो वेंटिलेटर पर हैं। इस बात की जानकारी उनकी मीडिया टीम ने ट्विटर पर देते हुए लिखा, "प्रिय दोस्तों, ये निश्चित रूप से अस्पताल में रहने का सबसे अच्छा समय नहीं है। आशा करता हूं की जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा और साथ में की गई हाडवर्क की सफलता का आनंद लें पाउंगा। सभी को मेरी शुभकामनाएं।" फिल्म की पूरी टीम परेशान हो गई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dear friends, this certainly is not the best time to be in hospital. Hope to get well soon and enjoy the success of our collective dream & hardwork. My best wishes to all <a href="https://t.co/VnYLYxXlJc">pic.twitter.com/VnYLYxXlJc</a></p>— Kamal Jain (@KamalJain_TheKJ) <a href="https://twitter.com/KamalJain_TheKJ/status/1086606067168043008?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



करणी सेना (Karni Sena) को कंगना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

- 'मणिकर्णिका' विवादों में भी आ गई है। 'पद्मावत' की तरह ही करणी सेना 'मणिकर्णिका' का विरोध करने की धमकी दे रही है। फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज से पहले दीपिका ने चुप्पी साधी थी लेकिन कंगना (Kangana Ranaut) ने करणी सेना की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है।

- करणी सेना के मुताबिक वो इस बात से नाराज हैं कि फिल्म में लक्ष्मीबाई और एक ब्रिटिश ऑफिसर के बीच प्रेम-प्रसंग को दिखाया जाएगा। साथ ही उन्हें फिल्म में रानी के स्पेशल डांस सीक्वेंस से भी ऐतराज है, क्योंकि ये उनकी परंपरा के खिलाफ है।

- करणी सेना के विरोध के बाद अब इस मामले पर कंगना रनोट का भी बयान सामने आया है। कंगना ने कहा- "चार इतिहासकारों ने 'मणिकर्णिका' को प्रमाणित किया है। हमें सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी मिल गया है। करणी सेना को पहले इस बारे में बता दिया गया है। लेकिन बाजवूद इसके वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं भी एक राजपूत हूं और मैं उन सभी को बर्बाद कर दूंगी।"



प्रोडक्शन हाउस के प्रवक्ता ने प्रेम-प्रसंग की बात खारिज की

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 'मणिकर्णिका' को पहले ही क्लीन चिट दे दी है। सुखदेव ने इस बारे में कहा कि यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने फिल्म को क्लीयरेंस दे दिया है।

- वहीं प्रोडक्शन हाउस के प्रवक्ता ने फिल्म में ऐसे किसी भी प्रेम प्रसंग को दिखाए जाने की खबर को खारिज किया है। 'मणिकर्णिका' 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और फिल्म में कंगना रनोट ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया है।