तरण आदर्श ने अपने ट्विटर पर लिखा-मणिकर्णिका का वीकेंड शानदार रहा। कमजोर शुरुआत के बाद फिल्म 40 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब रही। फिल्म ने दिल्ली,एनसी आर, यू.पी,पंजाब और राजस्थान में अच्छा परफॉर्म किया। शुक्रवार को 8.75 करोड़, शनिवार 18.10 करोड़, रविवार को 15.70 करोड़ का कलेक्शन कर इसने इंडिया में टोटल 42.55 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म कंगना की बिगेस्ट ओपनर भी साबित हुई है।

#Manikarnika has an excellent weekend... Crosses ₹ 40 cr mark after a sluggish start [Day 1]... Kangana’s biggest opener... Delhi, NCR, UP, Punjab and Rajasthan have performed best... Fri 8.75 cr, Sat 18.10 cr, Sun 15.70 cr. Total: ₹ 42.55 cr. India biz. #Hindi #Tamil #Telugu