Dainik Bhaskar Dec 13, 2018, 05:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बन रही फिल्म मणिकर्णिका 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। इसके पहले फिल्म में झलकारी बाई का रोल कर रहीं अंकिता लोखंडे के कुछ और फोटो सामने आए हैं। मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रानोट ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया है।

18 दिसम्बर को आएगा ट्रेलर : मणिकर्णिका के डायरेक्टर क्रिष के फिल्म से हटने के बाद कंगना ने ही इसका डायरेक्शन का काम संभाला। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि मणिकर्णिका का ट्रेलर 18 दिसम्बर को रिलीज होगा। साथ ही जी स्टूडियाे फिल्म को 50 से अधिक देशों में रिलीज करने की तैयार कर रहा है।

Ankita Lokhande as Jhalkari Bai in #Manikarnika - The Queen Of Jhansi... Stars Kangana Ranaut in the lead... Trailer launch on 18 Dec 2018... Zee Studios to release the film in over 50 countries worldwide... In #Hindi, #Tamil and #Telugu... 25 Jan 2019 release. pic.twitter.com/n6C4Gu1D5w