Manikarnika Third Day Collection: जैसे ही 'मणिकर्णिका' के डायरेक्टर ने सेट पर कंगना की मनमानियों से उठाया पर्दा, वैसे ही धड़ाम से गिरा फिल्म का कलेक्शन

मुंबई। कंगना रनोट (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) के को-डायरेक्टर कृष (Krish) ने जैसे ही सेट पर कंगना (Kangana Ranaut) की मनमानियों को लेकर पर्दा उठाया, वैसे ही फिल्म का कलेक्शन नीचे आ गया। दूसरे दिन की तुलना में तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 15% गिर गया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) के ट्वीट के मुताबिक, तीसरे दिन फिल्म ने 15.70 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं सेकंड डे फिल्म का कलेक्शन 18.10 करोड़ था। तीन दिन (फर्स्ट वीकेंड) में फिल्म ने 42.55 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को अभी अपनी लागत निकालने में भी काफी वक्त लगेगा। डायरेक्टर कृष (Krish) ने उठाया कंगना (Kangana Ranaut) की मनमानियों से पर्दा...



मणकर्णिका (Manikarnika) की रिलीज के दो दिन बाद ही डायरेक्टर कृष (Krish) ने कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कृष ने कंगना (Kangana Ranaut) को लेकर कई खुलासे भी किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म के डायरेक्शन में कंगना ने कुछ ज्यादा ही दखल दिया। वो सबकुछ खुद ही करना चाहती थीं। इतना ही नहीं कई बार वो उनपर चिल्लाती भी थीं। खुद का रोल बड़ा करने के लिए उन्होंने दूसरे स्टार्स के रोल भी कटवा दिए।



डायरेक्शन में क्रेडिट को लेकर भी भड़के कृष...

कृष (Krish) ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा- "जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया और टीजर आया था, उसमें मेरा नाम भी था लेकिन उस तरह से नहीं दिया गया जैसे फिल्मों में दिया जाता है। मेरा नाम दिया था- राधा कृष्णा जगरलामूदी, जिसे मैं खुद कभी यूज नहीं करता हूं। जब मैंने इसे चेंज करने को कहा तो कंगना मुझपर नाराज हो गईं और जोर-जोर से चिल्लाने लगीं"। कृष ने बताया- 'मैंने जब फिल्म देखी तो मेरा नाम अलग से दिया गया था। कंगना ने अपना नाम डायरेक्शन के क्रेडिट में दिया था, जबकि वो इसकी हकदार नहीं हैं।"



कंगना की मनमानी की वजह से बढ़ गया फिल्म का बजट...

कृष का कहना है कि फिल्म की एडिटिंग जून, 2018 में पूरी हो गई थी। सभी स्टार्स ने डबिंग का काम भी पूरा कर दिया था। सिर्फ कंगना के हिस्से की डबिंग बची थी क्योंकि वो अपनी फिल्म 'मेंटल है क्या' की शूटिंग में बिजी थीं। उन्होंने लौटकर फिल्म देखी तो पसंद नहीं आई। वो उसमें कुछ बदलाव करवाना चाहती थीं। कुछ वक्त बाद बोलने लगीं कि इसका किरदार बड़ा, उसका ज्यादा बेहतर है। ये चेंज करना पड़ेगा। फिल्म के कई हिस्से को दोबारा शूट किया गया। शुरुआत में फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था। लेकिन कंगना की जिद की वजह से कई सीन्स दोबारा शूट किए गए और बजट बढ़कर दोगुना यानी करीब 125 करोड़ पहुंच गया।

#Manikarnika has an excellent weekend... Crosses ₹ 40 cr mark after a sluggish start [Day 1]... Kangana’s biggest opener... Delhi, NCR, UP, Punjab and Rajasthan have performed best... Fri 8.75 cr, Sat 18.10 cr, Sun 15.70 cr. Total: ₹ 42.55 cr. India biz. #Hindi #Tamil #Telugu