मिस वर्ल्ड ने पहनी बिना पेंट की ड्रेस तो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहीं ट्रोल, एक शख्स ने पूछा- 'सलवार कहां गई दीदी'

. मानुषी छिल्लर की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने पिंक कलर की फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई। जिसमें वे बेहद हॉट नजर आ रही हैं। लेकिन इस ड्रेस के साथ उन्होंने पैंट नहीं पहनी हुई है। जिसे लेकर यूजर्स मानुषी पर भड़क गए और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स ने दिए रिएक्शन्स...

मानुषी की इस फोटो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन्स दिए। एक ने सवाल पूछते हुए लिखा, 'सलवार कहां गई दीदी।' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'लगता है पैंट पहनना भूल गईं।' इसके अलावा एक ने ड्रेस डिजानइर पर निशाना साधते हुए लिखा, 'भाई दीदी को ड्रेस तो पूरी दे देते, बेचारी अधूरी ड्रेस ही पहन आईं।' कुछ इसी तरह से यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कई (जो इनके फैंन हैं) मॉडल का पक्ष ले रहे हैं और यूजर्स के कमेट्स पर पलवार कर रहे हैं।

मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं

मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब भी चुकी हैं। जिसके बाद से वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मानुषी की इन दिनों कई फोटोज वायरल हो रही हैं। जिसमें वे अपना नया-नया अंदाज दिखा रही हैं और लोग उन फोटोज को काफी पसंद भी कर रहे हैं।

An exclusive preview of our new Destination Wedding/Resort edit. Models: @manushi_chhillar, @anuj.choudhry Fashion director: @sabyasachiofficial Photographed by @errikosandreouphoto and DEU: Creative Management Editor: @diviathani Location courtesy: Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island (@fsseychelles) Photographer assistant: @mrankitsharma Hair and Makeup: @eltonjfernandez Hair and Makeup Assistants: @romithokchom, @krishnakami Producers: @siddhi_mehta, @yogeshwarisingh Tourism partner: Seychelles Tourism Board (@seychelles_in) #Sabyasachi #SabyaByTheSea #CondeNastTraveller @cntravellerindia #CNTTravellerIndia #Seychelles #FourSeasonsSeychelles #DestinationWedding #TheWorldOfSabyasachi

