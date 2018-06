मुंबई. की बायोपिक ‘संजू’ शुक्रवार को रिलीज हुई और इसके साथ ही फैन्स और सेलेब्रिटीज की बेसब्री का आलम भी खत्म हो गया। फिल्म को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। संजय दत्त की पत्नी ने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया के एक गीत के बोलों के जरिए इंस्टाग्राम पर दी। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया। इसमें संजू अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह दोनों बच्चे संजू और मान्यता के हैं। इसके पहले संजय दत्त की एक बेटी और है। बहरहाल, मान्यता ने कहा- रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटो पर चलके मिलेंगे साए बहार के........। दूसरी तरफ बॉलीवुड सर्कल और बाकी सेलेब्रिटीज ने भी फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया। एक चीज का जिक्र हर किसी ने किया, और वो है रणवीर कपूर की शानदार एक्टिंग।

किसने क्या कहा?

शबाना आजमी

- मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने कहा- रणवीर कपूर ने क्या शानदार एक्टिंग की है। उन्होंने संजय दत्त को पर्दे पर उतार दिया और उनके भाव भी नहीं बदले। विकी कौशल ने भी उनका शानदार तरीके से साथ दिया।

@chintskap What a tour de force performance #Ranbir Kapoor in #Sanju takes your breath away in creating the the amazing likeness to #SanjayDutt without ever slipping up on the authenticity of the emotion. BRAVO. 👏👏He is ably supported by @vickykaushal09 endearing portrayal.👍 — Azmi Shabana (@AzmiShabana) June 29, 2018

जावेद जाफरी

- एक्टर जावेद जाफरी ने ट्वीट किया- अभी संजू देखी। गजब की फिल्म है। राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, रणवीर कपूर को सैल्यूट। विकी कौशल ने भी अद्भुत काम किया है। संजय दत्त के लिए प्यार और दुआ। कुछ तो लोग कहेंगे.......

Just saw #Sanju..totally moved..a remarkable film..salute to #RajKumarHirani #AbhijatJoshi..#RanbirKapoor excels..a surprisingly versatile performance by #VickyKaushal..love and dua’s for my brother @duttsanjay..high time people hear your side of the story..kuch toh log kahen ge — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) June 28, 2018

फातिमा सना शेख

- एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने कहा- बस अभी संजू देखी। ये वास्तव में खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली फिल्म है। रणवीर और राजू सर ने इस दुनिया से परे जाकर काम किया है। रणवीर तो बिल्कुल अमेजिंग है।

Just watched sanju! It's such a beautiful and a touching film. I am completely blown!!! Raju sir and Ranbir together have created something out of this world. Ranbir is just so amazing!!! Uff! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #sanju #ranbirkapoor #RajuHirani — fatima sana shaikh (@fattysanashaikh) June 28, 2018

स्वानंद किरकिरे

- गीतकार और एक्टर स्वानंद किरकिरे ने कहा- राजू सर, आपने साबित कर दिया है कि आप हमेशा बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं। आपने कहानी को इतने शानदार तरीके और मेहनत से पेश किया कि कोई परीक्षा लेने वाला इसे जांच ही नहीं सकता। मैंने तो फिल्म को दो बार देखा। प्यार।

Sir you have proved that you are the best student time and again. You tell stories with so much flair and truth passion and hardwork that no examiner can judge your films. Watched #Sanju twice already and it's incredible moving with its emotions and fimess. Love https://t.co/ykKQxuaWZW — Swanand Kirkire (@swanandkirkire) June 29, 2018

सुभाष घई

- मशहूर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा- असली संजय दत्त को पहचानना है तो ये फिल्म देखिए। मेरे प्रिय कलाकार रणवीर ने असली संजय दत्त को पर्दे पर उतार दिया है। दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाने के लिए राजू को बधाई।

Go and watch #Sanju to experience real Sanjay Dutt on screen superbly performed by my favourite actor #Ranbir kapoor bringing real character alive: A heart touching film brilliantly narrated n directed by raju Congratulations @rajuhirani @abhijatj904 @ChopraVidur 4 superhit 🎥 — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) June 29, 2018

दिव्या खोसला कुमार

- एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने कहा- ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जो आपके दिल में गहराई तक उतरकर आपको भावनाओं में बहाकर ले जाएं। टीम को बधाई।