गार्ड की नौकरी करने वाले एक्टर को आखिरकार मिल गया काम, मीका सिंह ने ऑफर किया अपनी फिल्म में रोल, अगले 10 दिनों में शुरू करेंगे काम

। गार्ड की नौकरी कर रहे एक्टर सवी सिद्धू की खबरें मीडिया में आने के बाद अब उनकी किस्मत बदल रही है। राजकुमार राव के बाद इंडस्ट्री के कई लोग उनकी मदद को आगे आए हैं। इन्हीं में से एक सिंगर मीका सिंह ने सवी को अपनी अपकमिंग मूवी 'आदत डायरीज' में काम करने का मौका दिया है। इस फिल्म में और उनके पति काम कर रहे हैं। मीका इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। बता दें कि मीका ने फिल्म के डायरेक्टर भूषण पटेल और राइटर विक्रम भट्ट से इसकी स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करने की बात कही है ताकि उसमे सवी सिद्धू का रोल बढ़ाया जा सके। मीका ने सवी को नौकरी छोड़ने को कहा...



फिल्म में काम देने के साथ ही मीका ने सवी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ अपनी टीम ज्वॉइन करने के लिए कहा है। एक इंटरव्यू में सवी ने बताया- ''मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि सिंगर मीका सिंह उनसे मिलना चाहते हैं और उनका नंबर तलाश कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद मुझे खुद मीका सिंह का ही फोन आ गया। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने मुझसे मजाक किया है, लेकिन ऐसा नहीं था।''



10 दिनों में मीका के साथ काम शुरू करूंगा...

सवी के मुताबिक, मीका ने मुझसे कहा कि अब आप ये नौकरी नहीं करोगे। आप मेरा ग्रुप ज्वॉइन कर लो। अगले दिन मीका ने मुझे अपने घर ले जाने के लिए गाड़ी भेजी। इसके बाद नए कपड़े और खाना भी दिया। मैं अगले 10 दिनों में मीका सिंह के साथ काम करना शुरू करूंगा।''



कम से कम एक छोटा सा रोल भी गार्ड की नौकरी से तो बेहतर- मीका

वहीं, मीका सिंह ने कहा- ''सवी की दर्दभरी कहानी सुनने के बाद मैंने तय कर लिया था कि उसकी मदद जरूर करूंगा। मुझे बहुत खराब लगा जब मैंने जाना कि एक टैलेंटेड एक्टर आज 9 हजार रुपए तनख्वाह में गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है। मैं हैरान था कि इंडस्ट्री से कोई भी सिद्धू की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कम से कम सवी के लिए एक छोटा सा रोल भी गार्ड की नौकरी करने से तो बेहतर होता।''



तरस खाकर काम देना जलील करने जैसा- अनुराग कश्यप

इससे पहले अनुराग कश्यप ने सवी सिद्धू को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। अनुराग ने कहा था- ''ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, जिनके पास काम नहीं है। एक एक्टर के तौर पर मैं सवी सिद्धू का सम्मान करता हूं। मैंने उन्हें तीन बार काम दिया है। मैं इस बात के लिए भी उनकी इज्जत करता हूं कि उन्होंने अपने जिंदगी को सम्मान साथ जीने का रास्ता चुना।'' अनुराग ने यह भी कहा- ''कल को यह मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसे में सवी को अपनी मदद खुद करनी होगी। मेरी नजर में चैरिटी किसी एक कला या कलाकार को नहीं बना सकती। एक एक्टर पर तरस खाकर उसे काम देना अपमान करने जैसा है।''



अनुराग ने बताया सवी की मदद का तरीका...

अनुराग ने आगे कहा- ''अगर आप वाकई में किसी एक्टर की मदद करना चाहते हैं तो उसके काम और कला को पहचानिए और इसके लिए उसे भुगतान कीजिए। मुझे उस कलाकार के बारे में बताने या ट्वीट करने से उसकी हेल्प तो कतई नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में कई नए कलाकारों के साथ काम किया है और इसके बाद नए टैलेंट की तलाश करता रहता हूं।'' बता दें कि सुवी गुलाल, ब्लैक फ्रायडे और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

I don’t know him personally, but I’d really love to help. https://t.co/J2WLpLJMSO