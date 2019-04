26 साल छोटी पत्नी के साथ पूल में नजर आया बॉलीवुड एक्टर, सीरियस मूड में दिखा कपल, दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

एंटरटेनमेंट डेस्क. 53 साल के मिलिंद सोमण खुद से 26 साल छोटी पत्नी अंकिता कंवर के साथ पूल में नजर आए। फोटो में मिलिंद जहां शर्टलेस है वहीं अंकिता रेड प्रिंटेड कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं। स्विमिंग पूल में भी पति-पत्नी दोनों सीरियस नजर आ रहे हैं। अंकित ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'Summer has ALWAYS been my favourite season and forever shall be ❤️'. दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी...

- मिलिंद और अंकिता की मुलाकात इत्तेफाक से हुई थी। ये बात खुद मिलिंद ने एक इंटरव्यू में कही थी। अंकिता को देखते ही मिलिंद के मुंह से निकला था 'ओ माय गॉड ये कौन हैं'। मिलिंद ने बताया था- 'बात 2014 की है, मैं अंकिता से पहली बार के एक नाइट क्लब में मिला था। मैं नाइट क्लब कभी नहीं जाता, लेकिन उस दिन पहली बार गया था। मैं किसी और के साथ डांस कर रहा था, तभी मैंने अंकिता को देखा। उसे देखते ही मेरे मुंह से निकला 'ओ माय गॉड ये कौन है?'



- मिलिंद ने बताया था- 'मैंने अंकिता के पासकर उसे अपना नंबर दिया और कहा कि वो कभी भी मुझे कॉल कर सकती हैं। दूसरे ही दिन अंकिता का फोन आया और इस तरह हमारे बीच मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अप्रैल, 2018 में शादी की थी। मिलिंद की ये दूसरी शादी थी। अंकिता से पहले मिलिंद ने जुलाई, 2006 में फ्रेंच एक्ट्रेस Mylene Jampanoi से शादी की। हालांकि तीन साल साथ रहने के बाद इस कपल का 2009 में तलाक हो गया।



300 किमी पैदल चलने के बाद की थी दोबारा शादी

शादी के तीन महीने (22 अप्रैल, 2018) बाद मिलिंद - अंकिता ने दोबारा शादी की थी। दोबारा शादी करने के लिए दोनों करीब 300 किमी पैदल नंगे पैर चले थे। दोनों से तक पैदल गए और फिर स्पेन के एक छोटे से शहर सैंटियागो द कोम्पोस्टेला में वॉटरफॉल के सामने शादी की। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटोज शेयर करते हुए लिखा था - 'जंगल में बहते हुए झरने के सामने शादी करने का सपना था'।



- मिलिंद को आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म 'शेफ' (2017) में देखा गया था। मिलिंद फिलहाल फिटनेस प्रमोटर हैं। 1995 में अलीशा चिनॉय के एल्बम 'मेड इन इंडिया' से डेब्यू करने के बाद उन्होंने सीरियल 'कैप्टन व्योम' (1998-99) में भी काम किया। वे '16 दिसंबर' (2002), 'भेजा फ्राई' (2007), 'भ्रम' (2008), 'नक्षत्र' (2010), 'डेविड' (2013) 'बाजीराव मस्तानी' (2015), 'जुर्म' (2005) जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

- अंकिता का असली नाम सुंकुस्मिता कंवर है। वे से हैं और फिलहाल में रह रहीं हैं। 2013 में उन्होंने एयर एशिया में बतौर केबिन क्रू केबिन एग्जीक्यूटिव काम करना शुरू किया था। वे असमी के अलावा, हिंदी, अंग्रेजी , फ्रेंच के साथ-साथ बंगाली भी बोल सकती हैं। नवंबर 2015 में अंकिता ने मिलिंद के साथ पहली 10 हजारी मैराथन कंप्लीट की थी।