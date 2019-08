Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 12:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. विधायक मनजिंदर सिरसा ने मुंबई पुलिस से करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स करने के आरोप में अभिनेता दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा है। सिरसा ने नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

सिरसा ने ट्वीट करके बताया : शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लैटरपैड की फोटो पोस्ट की हैं। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम लिखे इस पत्र में 28 जुलाई को करन जौहर के घर हुई ड्रग पार्टी का जिक्र किया है।

I have requested @CPMumbaiPolice to register FIR against the Bollywood Stars in the video flaunting their drug party...under The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 The party was uploaded by @karanjohar himself on July 28th, 2019 @ANI @htTweets @republic @ZeeNews pic.twitter.com/nNRH6i9yfn

ट्रोल्स का भी दिया जवाब : मनजिंदर को इस मामले में पड़ने को लेकर ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वे इस मामले में पीछे हटना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कुछ लोगों के ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट्स के साथ एक और पोस्ट किया -

I am fighting for a cause. These drug-addicted stars are setting a wrong trend in real life; while on screen they defamed our State & its youth!

I am not affected by trollers. They may continue abusing me



I would pursue this case till the end & expose the stars’ hypocrisy @ANI pic.twitter.com/Z6Gs5E9oO2