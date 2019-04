बॉलीवुड डेस्क. कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर ने गुड़ी पड़वा की रैली में विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर के साथ प्रचार किया। सोशल मीडिया पर उनकी यह फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उर्मिला के ठीक पीछे गाड़ी पर विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर नजर आ रही है। इसके पहले उन पर हिन्दू धर्म को हिंसक कहने पर क्रिमिनल कम्पलेंट फाइल हो चुकी है।

@OfficialUrmila celebrating most violent religion.. Why?? Now let me tell you why? Coz Hypocrisy is above all religion and चुनाव भी तो पास आ रहे हैं। 🤣🤣🤣🤣 #UrmilaMatondkar #ModiHainTohMumkinHain pic.twitter.com/jzUPuXXQXn

बीजेपी प्रवक्ता ने की शिकायत : भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुरेश नखुआ ने शनिवार को उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ एक क्रिमिनल कम्पलेंट पवई पुलिस स्टेशन में फाइल की है। इसमें राहुल गांधी सहित एक पत्रकार का नाम भी शामिल है।

Using Wg Cdr Abhindan Photo In her

Election campaign by Urmila Matondkar(MP candidate of congress from Mumbai North) Which is totally against Model Code Of Conduct Of election... I hope ECI will take action against her. pic.twitter.com/4QaOxIGZRY